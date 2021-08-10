Son dakika haberi | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ile 12 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ile 12 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde yaşayan Y.B'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Ekipler yol kontrolünde Y.B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 851 adet sikke ile 12 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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