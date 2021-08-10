Son dakika haberi | Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de jandarmanın durdurduğu otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ile 12 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.