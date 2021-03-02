Son dakika haberi! Kayseri'de "Soğanlı Bebeği"nin belgeseli çekildi
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Son dakika haberi! Kayseri'de "Soğanlı Bebeği"nin belgeseli çekildi

02.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:27
Son dakika haberi! Kayseri'de

Son dakika haberi: Kayseri'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Hayrettin Doğan, "Soğanlı Bebeği"nin belgeselini çekti.

Kayseri'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Hayrettin Doğan, "Soğanlı Bebeği"nin belgeselini çekti.

Kentteki bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Doğan, ortaya çıkış hikayesi ve kendisine özgü çizgileriyle birçok turistik mekanın vazgeçilmezleri arasından yer alan "Soğanlı Bebeği"nin yapımını, belgesel yapmaya karar verdi.

Doğan, işten kalan zamanlarında ve izin günlerinde, yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucu, belgeselini tamamladı.

Belgeselin yönetmen ve yapımcısı Doğan, "Soğanlı Bebeği"nin nesilden nesle aktarıldığını söyledi.

Soğanlı Mahallesi'ne ilk olarak 6 saat süren bisiklet yolculuğu sonrası ulaştıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarihine kalıcı belgesel özellikli eserler bırakma gayretiyle çıktığımız yolda ikinci belgeselimizi yayına vermiş olmanın heyecanını yaşamaktayız. Soğanlı bebekleri konulu bu belgeselimizi de geleceğe belgeli bir eser bırakmak, kültürümüze kalıcı bir değer bırakmak için meydana getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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