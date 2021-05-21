Son dakika haberi | Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından kadın öğretmenin öldürülmesine tepki
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Son dakika haberi | Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından kadın öğretmenin öldürülmesine tepki

Son dakika haberi | Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından kadın öğretmenin öldürülmesine tepki
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'deki bazı sivil toplum kuruluşları, dün bir kadın öğretmenin öldürülmesine tepki gösterdi.

Kayseri'deki bazı sivil toplum kuruluşları, dün bir kadın öğretmenin öldürülmesine tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kayseri Kadın Meclisi üyeleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nun öldürüldüğü olay yerinde bir araya geldi.

"Sessiz Kalmıyoruz", "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak cinayeti protesto etti.

Grup üyeleri, yaptıkları açıklamanın ardından dağıldı.

"Bireysel silahlanma bu kadar kolay olmamalı"

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Sarıoğlu'nun öldürülmesinin acısını yaşadıklarını belirtti.

Cinayette silah kullanıldığını hatırlatan Karaoğlu, bireysel silahlanmaya karşı önlem alınmasını istedi.

Karaoğlu, 2019 ve 2020 verilerinde kadınların yüzde 50'ye yakınının bireysel silahlarla öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Bireysel silahlanma bu kadar kolay olmamalı. Silah edinme hakkı ve kullanımının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Parası olan ve sadece vergisini ödeyebilecek herkes silah sahibi olmamalı. Öncelikle bireysel silah kullanımının ve yaygınlaşmasının önüne geçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Özel bir okulda görev yapan Arife Nur Sarıoğlu, dün Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde T.T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmıştı. Zanlının Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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