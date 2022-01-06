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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Alınteri Caddesi Anonim Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabanca ile B.B'ye (28) ateş etti.

Bacaklarından yaralanan B.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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