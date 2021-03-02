Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru anıldı

Kayseri'de 2 yıl önce, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 41 yaşında şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı için mevlit okutuldu.

Asri Mezarlık'ta düzenlen programda şehit için dua edildi, gelen misafirlere lokum ikramı yapıldı.

Şehidin babası Ahmet Odabaşı, AA muhabirine, iki yılın çok acı geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Çok acı geçti, halen de acımız devam ediyor, unutamıyoruz. Ama şehit olduğu için vatanına milletine şehit olarak gittiği için biraz içimiz rahat. Allah kimseye bu acıyı göstermesini. Vatan uğruna görev yapan birini, görevinin başında şehit ettiler. Hiç suçu, günahı olmayan biri. Bu da bize çok acı geldi."

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat 2019'da, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün sonra şehit olmuştu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Mustafa Develi, 16 Temmuz 2019'da görülen karar duruşmasında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2,5 yıl ve "yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya