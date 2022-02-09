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Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İngiltere'de çalıştığı öğrenilen ve bir süre önce ilçeye gelen M.A, Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde evinde A.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö. tabancayla vurularak hayatını kaybetti, başına aldığı darbeyle yaralanan M.A, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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