Son dakika haberi: Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İngiltere'de çalıştığı öğrenilen ve bir süre önce ilçeye gelen M.A, Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde evinde A.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.Ö. tabancayla vurularak hayatını kaybetti, başına aldığı darbeyle yaralanan M.A, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.