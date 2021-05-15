Son dakika haberi... Kayseri'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, av tüfeği ile H.E.'ye ateş açtı. Ayrıca, tüfekten çıkan saçmalarda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı