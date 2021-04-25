Son dakika haberi... Kayseri'de şehit ailelerinden, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Son dakika haberi... Kayseri'de şehit ailelerinden, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Son dakika haberi... Kayseri'de şehit ailelerinden, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Türk milletinin uzun ve şanlı tarihinin gurur kaynağı olduğunu, tarihinde, şan, şeref ve zaferden başka bir şey yazmayan asil Türk devletlerinin soykırım yapmadığını ve yapmayacağını belirtti.

Türk milletini soykırımla suçlayanların önce kendi tarihlerine sonra da aynaya bakmaları gerektiğini vurgulayan Yavuz, "1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddialar hiçbir suretle kabul edilemez. Ülkemizle ilgili tarihi gerçeklerden uzak değerlendirmeleri tümüyle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her ortamda terör örgütlerine destek veren bir ülke olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Tarih gerçekleri yazar ve bu asılsız iftiralar şanlı tarihimize asla leke süremez. Yapılan yorumların tarih nezdinde en ufak kıymeti yoktur ve olmayacaktır. Terör örgütünün siyasi uzantısı, bu ülkenin ekmeğini yediği halde hainlikte sınır tanımayan, o eli kanlı örgütün temsilcilerinin kısa ve kara tarihi ise utanç vesikalarıyla doludur. Onların tarihi bölücü terör örgütünün tarihidir. Vatanı, bayrağı, inancı ve bağımsızlığımız için şehit olanların aileleri ve kahraman gaziler olarak, ABD başkanının soykırım tanımlaması hakkında konuşmalarını ve meclisteki terör sevicilerin bu konuda açıklamalarını şiddet ve nefretle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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