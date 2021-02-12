Son dakika haberi! Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Tacettin Veli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 50 AB 782 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü A.E. kovalamaca sonucu Necip Fazıl Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan