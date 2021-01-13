Son dakika haberi | Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı
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Son dakika haberi | Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

13.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:46
Son dakika haberi | Kayseri'de polisin kovaladığı şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyir halindeki 51 DU 660 plakalı hafif ticari araçtakiler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca Ahmet Gazi Ayhan Bulvarındaki binaların arasına aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polis, karanlıktan faydalanıp kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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