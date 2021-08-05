Son dakika haberi... Kayseri'de park halindeki tüp yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Kayseri'de park halindeki tüp yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kayseri'de park halindeki tüp yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde park halinde bulunan tüp yüklü kamyonette, çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde park halinde bulunan tüp yüklü kamyonette, çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Osmanlı Mahallesi Çamdalı Sokak'ta park halinde bulunan mutfak ve piknik tüpü yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) ekipleri de tedbir amaçlı bölgenin elektriğini kesti.

Yangın sırasında bazı piknik tüpleri de patladı. İtfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışma sonucu yaklaşık 100 LPG tüpünün bulunduğu kamyonetteki yangını söndürdü. Yangında kamyonette hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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