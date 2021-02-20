Son dakika haberi | Kayseri'de otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı
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Son dakika haberi | Kayseri'de otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı

20.02.2021 23:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:44
Son dakika haberi | Kayseri'de otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı

Son dakika haberi... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobiliyle kaza yapan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi.

A.S'nin kullandığı 38 NU 629 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 0,88 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Sürücüye trafik kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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