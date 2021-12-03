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Son dakika haberi | Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kayseri'deki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ö.K'nin kullandığı 06 DA 2754 plakalı otomobil, Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Cingöz'e (71) çarptı.

Ağır yaralanan Cingöz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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