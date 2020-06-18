Son dakika haberi... Kayseri'de okullar LGS sınavı öncesi dezenfekte edildi Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, LGS sınavı öncesi gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Büyükkılıç, açıklamasında, "Geleceğin aynası olarak gördüğümüz gençlerimizin bir nevi yaşamlarına yön verecek olan LGS sınavı, gençlerimizin dönüm noktalarından birisi. Evlatlarımızın emek vererek hazırlandıkları bu sınavı başarı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta zihin açıklığı diliyorum. Öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için sınavın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sınava güven içinde girebilmesi için gerekli hijyen ortamının sağlandığını aktaran Büyükkılıç, "Yavrularımızın daha güvenli ve hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımıza dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık. Çocuklarınızı huzurlu bir şekilde okullara gönderin. Bizler de maske, mesafe ve temizlik kurallarına ne kadar dikkat edersek, güzel günler o kadar yakınımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA