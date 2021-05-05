Son dakika haberi | Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Kayseri'de tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Danişmentgazi Mahallesi Beşikli Sokak'taki evlerinde oğlu B.Y'yi (21) dün av tüfeğiyle vurarak öldüren C.Y'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
C.Y, tartıştığı oğlu B.Y'yi öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün