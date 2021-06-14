Son dakika haberi! Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)
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Son dakika haberi! Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)

Son dakika haberi! Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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