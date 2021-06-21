Son dakika haberi! Kayseri'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberler... Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.K. yönetimindeki 38 DF 140 plakalı minibüsle C.Ş'nin kullandığı plakasız motosiklet, Yeniköy Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsü C.Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin