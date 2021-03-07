Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

07.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:34
Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kayseri'de cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, belirlenen uygulama noktalarında sürücü ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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