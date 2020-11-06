Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

06.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:18
Son dakika haberi | Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberi: Kayseri'de İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kayseri'de İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

Günaydın ve Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak, İnönü Bulvarı'na kadar esnaf ve vatandaşlara salgın süresince dikkat edilmesi gereken kurallar için uyarılarda bulundu.

Büyükkılıç, kent genelinde denetimleri sürdürdüklerini ve tedbirlerin alınmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu ifade etti.

Salgın süresince vaka artışlarının önüne geçilmesi adına Kayseri'de gereken önlemleri aldıklarını belirten Büyükkılıç, denetimleri sık sık yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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