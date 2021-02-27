Son dakika haberi! Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi kontrol noktasında yakalandı

Son dakika habere göre Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, kontrol noktasında yakalandı.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, kontrol noktasında yakalandı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda uygulama yaptı. Bu kapsamında 33 AK 166 plakalı araç, kontrol noktasında durduruldu.

Araçtaki H.U, A.Ö, F.G. ve E.Ç'nin izin belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Basın mensuplarına tepki gösteren ve maskesini çıkartarak bu şekilde görüntülenmesini isteyen gençlerden biri, polislere "20 yaşındayız abi bize bir güzellik yap, gidelim." dedi.

Polis ekipleri, 4 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan