Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği
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Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği

01.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:07
Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'de başladı. Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek kısıtlamayla birlikte Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uyguluyor.


Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği
Son dakika haberi: Kayseri'de, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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