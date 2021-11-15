Son dakika haberi: Kayseri'de kardeşiyle eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kardeşiyle boşandığı eşini iple boğup cesetlerini tandıra gömdüğü öne sürülen sanık ile eşi ve oğlunun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Y.T, oğlu B.T. ile tutuksuz yargılanan eşi N.T. ve müşteki avukatları hazır bulundu, müşteki A.R.T. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti, adli tabiplikten gelen, M.T. ile eski eşi F.Ö'nün boğularak öldürüldüğü tespitinin yer aldığı raporu okudu.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanıkların suçlarının sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'yü bulmak için çalışma başlatmış, 10 Haziran'da M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alınmıştı. Y.T'nin evinde arama yapan polis, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaşmış, şüphelilerden N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, eşi Y.T. ile oğlu B.T. tutuklanmıştı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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