Son dakika haberi... Kayseri'de kamyonetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi... Kayseri'de kamyonetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Kayseri'de kamyonetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalınan kamyonet terk edilmiş bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalınan kamyonet terk edilmiş bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi'nde dün Yılmaz Ç'ye ait 38 FE 247 plakalı kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından park halinde bulunduğu yerden çalındı.

Kamyonetini yerinde bulamayan Yılmaz Ç, polise başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler, kamyoneti Gevhernesibe Mahallesi'nde terk edilmiş buldu.

Sahibine teslim edilen aracın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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