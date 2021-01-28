Son dakika haberi: Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

28.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:42
Son dakika haberi: Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Son dakika haberi... Kayseri'de inşaatta bekçilik yapan kişi kulübede ölü bulundu.

Kayseri'de inşaatta bekçilik yapan kişi kulübede ölü bulundu.

Osmangazi Mahallesi 4200. Sokak'taki inşaatta çalışanlar, bekçi Hürriyet E'nin (55) kulübesinde hareketsiz yattığını gördü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hürriyet E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Hürriyet E'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:43:23. #1.14#
title