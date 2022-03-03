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Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki evlerin çelik kapılarını sert bir cisimle kırıp 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen kadın şüpheliler E.K, Y.Ç, N.G. ve Ü.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 6 adrese, çevik kuvvet polisinin de destek verdiği 20 ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kadın şüpheli ile "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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