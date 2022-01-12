Son dakika haberi | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda bir iş yerinden hırsızlık yapan A.Ş. ile ikametten hırsızlık gerçekleştiren O.Ö. ile aynı suçtan aranan D.Y'yi yakaladı.

D.Y'nin 3 bin lira, A.Ş'nin de 6 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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