Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 20 kamyonet çalıntı malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kamyonet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haber

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