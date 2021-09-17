Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü - Haberler
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Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bacadaki kabloları düzelten apartman görevlisi 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bacadaki kabloları düzelten apartman görevlisi 12'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Serçeönü mahallesi Hasbülbül sokaktaki bir apartmanda görevli Memiş Göksu (52), 12'nci katta bulunan bacadaki kabloları düzeltirken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla havalandırma boşluğuna giren ekipler, yaptığı kontrolde Göksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Göksu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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