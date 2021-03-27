Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kayseri'de göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Yediağaç Mahallesi Aydıncı Sokak'ta bulunan bağ evinin yanındaki konteynerin tabanında iki arkadaşıyla çukur kazan C.B. (38), toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden C.B'nin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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