Son dakika haberi! Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Muhammed Mustafa K'yi, dün aralarında çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü öne sürülen Y.E.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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