Son dakika haberi | Kayseri'de fiziksel mesafeli yüz yüze eğitim

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak dersbaşı yaptı.

KAYSERİ'de 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4'ünc sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarının bahçesinde toplandı. Fiziksel mesafeleri korunarak sıraya giren öğrenciler, öğretmenler tarafından koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı. Yaklaşık 7 ay aranın ardından okullarına kavuşan öğrencilerin son derece mutlu olduğu görüldü. Öğrenciler, gerekli uyarıların ardından ateşleri ölçülerek, fiziksel mesafeleri korunarak, maskeli şekilde sınıflara alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ