Son dakika haberi! Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberi! Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:12
Son dakika haberi! Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika habere göre Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık M.K. ve avukatı hazır bulundu.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün sohbetlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddetti.

Terör örgütü üyesi olmadığını ve talimatla hareket etmediğini öne süren sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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