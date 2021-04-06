Son dakika haberi! KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Son dakika haberler: FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i yakalanıp, gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i yakalanıp, gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem imamları' tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı