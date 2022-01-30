Son dakika haberi... Kayseri'de evsel ve tıbbi atıklardan elektrik üretim kapasitesi artırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde evsel ve tıbbi atıklardan elektrik üretim kapasitesi 5,7 megavattan 11,7 megavata çıkartıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2021 yılında evsel ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinde 360 bin ton evsel nitelikli katı atığın yanı sıra 630 sağlık kuruluşundan 2 bin 396 ton tıbbi atığı toplayıp bertaraf etti.

Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi elektrik üretimi kurulu gücü 5,7 megavattan 11,7 megavata yükseltildi.

İlçelerdeki atıkların düzenli depolama tesisine taşınması amacıyla araç filosuna yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, evsel nitelikli katı atık yönetimi konusunda da belediyeleri yalnız bırakmadı.

Tesiste atıkların bertarafı esnasında oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülürken, elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan sıcak su ile de 10 bin metrekare kapalı alana sahip sera ısıtılarak yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi.

Park ve bahçelerin budama ve bakımından geriye kalan 200 ton bitkisel atık da tesiste işlenerek kompost üretildi.

Öte yandan, hava kirliliği ile mücadele kapsamında bir yılda 100 ton kaçak kömüre el konularak imha edildi.