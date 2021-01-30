Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı
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Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı

30.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:21

Kayseri'de evinin önünde tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Kayseri'de evinin önünde tüfekle vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi Doğanyurt Caddesi Döşeme Sokak'taki evinin önünde Süleyman Yeğen'e (75) araçla yanına gelen komşusu H.K. (32) tüfekle ateş etti.

Yaralanan Yeğen, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı
Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı
Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı
Evinin önünde silahla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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