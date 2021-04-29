Son dakika haberi: Kayseri'de evini ateşe veren genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Kayseri'de evini ateşe veren genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Kayseri'de evini ateşe veren genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de evini ateşe verip ekiplere direnen yabancı uyruklu genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de evini ateşe verip ekiplere direnen yabancı uyruklu genç, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4. Cadde'de ailesiyle ikamet eden yabancı uyruklu Z.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak polis ekiplerine direndi.

Uzun süre balkonda kalan ve evin camlarını kırıp etrafa zarar veren Z.Ç. biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Dumandan ve kırdığı camlardan zarar gören Z.Ç. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen gençten, zorla para almak istediği babası C.Ç'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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