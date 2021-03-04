Son dakika haberi... Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
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Son dakika haberi... Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

04.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:30
Son dakika haberi... Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.

Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, N.K'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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