Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
05.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:21
Kayseri'de bodrum kattaki bir evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.
Kayseri'de bodrum kattaki bir evde çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.
Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde 3 katlı binada 5 kişilik bir ailenin yaşadığı bodrum katındaki evde yangın çıktı.
Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin