Son dakika haberi | Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi Topsakal Sokak'ta bulunan H.E'ye ait apartman dairesine düzenlenen operasyonda 458 uyuşturucu hap ve 200 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli H.E, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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