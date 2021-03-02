Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:40
Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesinde bir ikamette terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu F.G'nin saklandığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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