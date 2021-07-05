Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kadın gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda örgütle alakalı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Ayşegül Çınar İbrahim Selim
Spor Diego Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:55:03. #1.14#

title