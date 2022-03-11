Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberler: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakaladığı Suriye uyruklu A.T, A.M. ve K.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ile A.M. hakimlikçe tutuklanırken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince 8 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmış, dijital materyallere el konulmuştu.