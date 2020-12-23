Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:01
Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bazı şüphelilerin Kayseri'de bulunduğu tespit edildi.

Kent genelinde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Donald Trump Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:04:06. #1.14#
title