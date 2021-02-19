Son dakika haberi! Kayseri'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
19.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:17
Son dakika haberler... Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Cücün Mahallesi'nde, son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle, sosyal izolasyonu sağlamak için karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karantina nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil