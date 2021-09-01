Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü
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Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Danişmend Gazi Mahallesi Güdümlü Sokak'ta ikamet eden E.K. (41) ile komşusu Faruk K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. evindeki pompalı tüfeğini alarak komşusu Faruk K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Faruk K. kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.K, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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