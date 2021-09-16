Son dakika haberi | Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü - Haberler
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Son dakika haberi | Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

Son dakika haberler... Kayseri'de, tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de, tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde C.S, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S, ağabeyine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.S, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

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