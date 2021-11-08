Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hastane personeli evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesinde idari personel olarak çalışan engelli Murat Durucan, 3 gündür işe gelmeyince durum polise haber verildi.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine çilingir yardımıyla girilen Durucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durucan'ın kesim ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

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