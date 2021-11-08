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Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de hastane personeli evinde ölü bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hastane personeli evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesinde idari personel olarak çalışan engelli Murat Durucan, 3 gündür işe gelmeyince durum polise haber verildi.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine çilingir yardımıyla girilen Durucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durucan'ın kesim ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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