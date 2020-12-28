Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu

28.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:33

Son dakika haberine göre Kayseri'de 52 yaşındaki kişi, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 52 yaşındaki kişi, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde E.A'nın yatağında hareketisiz yattığını gören aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Eve gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan E.A'nın cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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