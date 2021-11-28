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Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mevlüt O., hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, beton mikseri ile çarpışan minibüsün sürücüsü Mevlüt O., hayatını kaybetti. Beton mikseri operatörü H.D. ise gözaltına alındı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 6309'uncu Cadde'de meydana geldi. H.D. yönetimindeki 31 AET 3459 plakalı beton mikseri ile Mevlüt O.'nun kullandığı 50 AZ 412 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mevlüt O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikseri operatörü H.D. de gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Kayseri'de beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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