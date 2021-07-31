Baraj gölünde kaybolan 2'si çocuk 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan ikisi kız çocuğu 3 kişiyi arama çalışması ikinci gününde yeniden başlatıldı.

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan ikisi kız çocuğu 3 kişiyi arama çalışması ikinci gününde yeniden başlatıldı.

Melikgazi ilçesinde girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda gözden kaybolan H.M. (10) ve S.A. (16) ile yakınlarını kurtarmaya çalışırken gölde kaybolan A.T'yi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde jandarma geniş güvenlik önemli alırken, AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar ile kadını bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmalara, Konya'dan ve Mersin'den Polis Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de katılıyor.

Aileler de çalışmaları yakından takip ediyor.

Baraj kıyısına aileleriyle pikniğe giden kız çocukları H.M. ve S.A, dün girdikleri gölde gözden kaybolmuş, çocukların yakını A.T. de kurtarma amacıyla girdiği gölde kaybolunca arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan